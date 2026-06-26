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Генсек ООН выразил соболезнования Венесуэле - РИА Новости, 26.06.2026
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Генсек ООН выразил соболезнования Венесуэле

Генсек ООН Гутерреш предложил Венесуэле помощь после землетрясения

© РИА НовостиПоследствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла
Последствия землетрясения в Ла-Гуайре, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования Венесуэле в связи с последствиями разрушительного землетрясения и заявил о готовности всемирной организации оказать помощь стране, сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес.
"Я провела разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем, который выразил мне свою глубочайшую солидарность с венесуэльским народом и соболезнования в связи с трагедией, постигшей Венесуэлу", - написала Родригес в своем Telegram-канале.
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По ее словам, глава ООН подтвердил готовность организации подключиться к ликвидации последствий стихийного бедствия и поддержать усилия по реагированию на чрезвычайную ситуацию.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй - 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами остаются больше 200 человек. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
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