В парламенте Грузии произошла драка после выступления депутата от оппозиции

ТБИЛИСИ, 26 июн – РИА Новости. Потасовка произошла в парламенте Грузии после выступления депутата оппозиционной партии "Гахария – За Грузию" Георгия Шарашидзе, который выступил с резкой критикой премьер-министра Ираклия Кобахидзе, трансляцию вели грузинские телекомпании.

Во время выступления Шарашидзе заявил, что нынешнего главу правительства "не заслуживает даже "Грузинская мечта", добавив, что, по его мнению, с этой оценкой согласны и некоторые представители правящей партии. После этих слов между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в драку.