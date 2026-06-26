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В парламенте Грузии произошла драка после выступления депутата от оппозиции - РИА Новости, 26.06.2026
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20:28 26.06.2026 (обновлено: 20:37 26.06.2026)
В парламенте Грузии произошла драка после выступления депутата от оппозиции

В парламенте Грузии произошла драка после резкой критики Кобахидзе

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В парламенте Грузии произошла потасовка после выступления депутата Георгия Шарашидзе из оппозиционной партии «Гахария — За Грузию».
  • Депутат резко раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе, заявив, что нынешнего главу правительства «не заслуживает даже «Грузинская мечта».
ТБИЛИСИ, 26 июн – РИА Новости. Потасовка произошла в парламенте Грузии после выступления депутата оппозиционной партии "Гахария – За Грузию" Георгия Шарашидзе, который выступил с резкой критикой премьер-министра Ираклия Кобахидзе, трансляцию вели грузинские телекомпании.
Во время выступления Шарашидзе заявил, что нынешнего главу правительства "не заслуживает даже "Грузинская мечта", добавив, что, по его мнению, с этой оценкой согласны и некоторые представители правящей партии. После этих слов между депутатами началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
В пятницу премьер Кобахидзе выступил с ежегодным отчетом в парламенте.
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