Пятьдесят соцпроектов Кубани получат губернаторские гранты на 116,9 млн руб

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Пятьдесят социальных проектов от жителей Кубани получат губернаторские гранты на общую сумму 116,9 миллиона рублей, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«
"По итогам первого отбора 2026 года поддержим 50 общественно полезных проектов жителей края. Они направлены на решение важных социальных задач – помощь детям, ветеранам, малоимущим семьям, создание инклюзивных и образовательных площадок", - сказал журналистам глава Кубани.
По результатам первого конкурса краевую поддержку получат десять проектов в сфере социального обслуживания граждан, еще десять – патриотического воспитания и охраны военно-исторических памятников. Кроме того, победителями стали восемь проектов в области образования, просвещения и науки. По четыре – в области физической культуры и спорта, а также направленных на развитие духовно-нравственного воспитания. Наибольшее число победивших проектов из Краснодара – 21, Новороссийск и Абинский район представили по шесть проектов.
В настоящее время идет прием заявок на второй конкурс. По данным пресс-службы администрации региона, в этом году общий объем грантовой поддержки запланирован в размере почти 494 миллионов рублей, из них 93,8 миллионов рублей - софинансирование Фонда президентских грантов. Остальные средства выделены из регионального бюджета.