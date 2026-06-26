Пятьдесят соцпроектов Кубани получат губернаторские гранты на 116,9 млн руб

"По итогам первого отбора 2026 года поддержим 50 общественно полезных проектов жителей края. Они направлены на решение важных социальных задач – помощь детям, ветеранам, малоимущим семьям, создание инклюзивных и образовательных площадок", - сказал журналистам глава Кубани.

В настоящее время идет прием заявок на второй конкурс. По данным пресс-службы администрации региона, в этом году общий объем грантовой поддержки запланирован в размере почти 494 миллионов рублей, из них 93,8 миллионов рублей - софинансирование Фонда президентских грантов. Остальные средства выделены из регионального бюджета.