Новые западные элиты стремятся нанести поражение России, заявил Горемыкин

МИНСК, 26 июн – РИА Новости. На Западе сформировалась новая генерация лидеров и элит, одержимых идеей нанесения России стратегического поражения, заявил заместитель министра обороны РФ -- начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.

"Именно высокомерие, вера в собственную исключительность, помноженные на алчность и корыстные мотивы, стали ключевыми факторами, обусловившими стремление европейцев поработить нас и захватить наши земли", - отметил он.