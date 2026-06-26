Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Горемыкин заявил о появлении на Западе новой генерации лидеров и элит, стремящихся нанести России стратегическое поражение.
- Он также подчеркнул, что потомки коллаборационистов вооружают киевский режим и предоставляют ему смертоносное оружие.
- Международный антифашистский конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня.
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. На Западе сформировалась новая генерация лидеров и элит, одержимых идеей нанесения России стратегического поражения, заявил заместитель министра обороны РФ -- начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.
"Сегодня мы видим новую генерацию западных лидеров и элит, одержимых идеей нанести России стратегическое поражение. Потомки коллаборационистов, участвовавших в ограблении и истреблении нашего народа, вновь встали под нацистскими знаменами, вооружают преступный киевский режим, предоставляют ему самое смертоносное оружие", - сказал он.
Горемыкин подчеркнул, что расистские идеи и модель мышления, провозгласившая европейцев вершиной человеческой цивилизации, а остальные народы - "низшей расой", формировались на протяжении веков.
"Именно высокомерие, вера в собственную исключительность, помноженные на алчность и корыстные мотивы, стали ключевыми факторами, обусловившими стремление европейцев поработить нас и захватить наши земли", - отметил он.
Международный антифашистский конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня.