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Новые западные элиты стремятся нанести поражение России, заявил Горемыкин - РИА Новости, 26.06.2026
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15:50 26.06.2026
Новые западные элиты стремятся нанести поражение России, заявил Горемыкин

Горемыкин: новые элиты на Западе одержимы идеей нанесения поражения России

© AP Photo / Mindaugas KulbisВоеннослужащие НАТО
Военнослужащие НАТО - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Военнослужащие НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Горемыкин заявил о появлении на Западе новой генерации лидеров и элит, стремящихся нанести России стратегическое поражение.
  • Он также подчеркнул, что потомки коллаборационистов вооружают киевский режим и предоставляют ему смертоносное оружие.
  • Международный антифашистский конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня.
МИНСК, 26 июн – РИА Новости. На Западе сформировалась новая генерация лидеров и элит, одержимых идеей нанесения России стратегического поражения, заявил заместитель министра обороны РФ -- начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал армии Виктор Горемыкин на IV Международном антифашистском конгрессе в Минске.
"Сегодня мы видим новую генерацию западных лидеров и элит, одержимых идеей нанести России стратегическое поражение. Потомки коллаборационистов, участвовавших в ограблении и истреблении нашего народа, вновь встали под нацистскими знаменами, вооружают преступный киевский режим, предоставляют ему самое смертоносное оружие", - сказал он.
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Горемыкин подчеркнул, что расистские идеи и модель мышления, провозгласившая европейцев вершиной человеческой цивилизации, а остальные народы - "низшей расой", формировались на протяжении веков.
"Именно высокомерие, вера в собственную исключительность, помноженные на алчность и корыстные мотивы, стали ключевыми факторами, обусловившими стремление европейцев поработить нас и захватить наши земли", - отметил он.
Международный антифашистский конгресс проходит в Минске с 25 по 27 июня.
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