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Голикова отметила рекордно низкий уровень безработицы в России - РИА Новости, 26.06.2026
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11:59 26.06.2026
Голикова отметила рекордно низкий уровень безработицы в России

Голикова: рекордно низкий уровень безработицы отмечается сейчас в России

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России отмечается рекордно низкий уровень безработицы — 2,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы отмечается на данный момент в России, он составляет 2,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"У нас уже привычный нам рекордный уровень низкой безработицы по методологии Международной организации труда, он по-прежнему составляет 2,2%. Напомню, что в 2019 году до ковида он составлял 4,6%", - сказала Голикова на пленарной сессии "Рынок труда: вызовы, тренды, решения" в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в ММПЦ "Россия сегодня".
Она уточнила, что количество вакансий на портале "Работа России" приблизились к отметке почти в 2 миллиона позиций.
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