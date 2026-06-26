Голикова отметила рекордно низкий уровень безработицы в России

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рекордно низкий уровень безработицы отмечается на данный момент в России, он составляет 2,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она уточнила, что количество вакансий на портале "Работа России" приблизились к отметке почти в 2 миллиона позиций.