Голикова назвала самые востребованные вакансии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин, работники сельского хозяйства.
- На втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ.
- Низкое количество вакансий демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда на текущий момент являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин, работники сельского хозяйства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Теперь скажу несколько слов по тому, о какие же отрасли больше всего заявляют вакансии, потому что это важно… Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка, здесь у нас традиционно квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин", - сказала Голикова на пленарной сессии "Рынок труда: вызовы, тренды, решения" в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в ММПЦ "Россия сегодня".
Она также добавила, что на втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. В третий блок вошли такие социальные отрасли как здравоохранение, образование, социальное обслуживание.
"И совсем низкое (количество вакансий - ред.) по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Вот так на сегодняшний день, по середине июня, выглядит рынок труда", - заключила она.