Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала самые востребованные вакансии - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 26.06.2026 (обновлено: 12:15 26.06.2026)
Голикова назвала самые востребованные вакансии

Голикова назвала самые востребованные профессии на рынке труда

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЦентр занятости населения
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Центр занятости населения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин, работники сельского хозяйства.
  • На втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ.
  • Низкое количество вакансий демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Самыми востребованными вакансиями на российском рынке труда на текущий момент являются инженеры, работники промышленных предприятий, операторы машин, работники сельского хозяйства, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Теперь скажу несколько слов по тому, о какие же отрасли больше всего заявляют вакансии, потому что это важно… Почти каждая пятая вакансия, даже больше, это обработка, здесь у нас традиционно квалифицированные рабочие, инженерный персонал, операторы машин", - сказала Голикова на пленарной сессии "Рынок труда: вызовы, тренды, решения" в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства в ММПЦ "Россия сегодня".
Она также добавила, что на втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. В третий блок вошли такие социальные отрасли как здравоохранение, образование, социальное обслуживание.
"И совсем низкое (количество вакансий - ред.) по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Вот так на сегодняшний день, по середине июня, выглядит рынок труда", - заключила она.
Рабочий в цеху - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Шапша рассказал о востребованности рабочих профессий на рынке в России
18 июня, 09:18
 
РоссияТатьяна ГоликоваММПЦОбществоСоциальный навигаторКем стать
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала