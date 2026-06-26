Голикова назвала самые востребованные вакансии

Она также добавила, что на втором месте по востребованности стоят отрасли сельского хозяйства, строительства, транспорта и логистики, ЖКХ. В третий блок вошли такие социальные отрасли как здравоохранение, образование, социальное обслуживание.

"И совсем низкое (количество вакансий - ред.) по сравнению с теми отраслями, о которых я сказала, демонстрируют торговля, услуги, индустрия гостеприимства. Вот так на сегодняшний день, по середине июня, выглядит рынок труда", - заключила она.