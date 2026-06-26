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Российские гимнастки отказались от участия в этапе Кубка вызова в Румынии - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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10:20 26.06.2026 (обновлено: 11:58 26.06.2026)
Российские гимнастки отказались от участия в этапе Кубка вызова в Румынии

Российские гимнастки отказались участвовать в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХудожественная гимнастика
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за нарушения прав российских спортсменов.
  • Мэр Клуж-Напоки заявил, что на турнире российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сборная России по художественной гимнастики приняла решение отказаться от участия в этапе Кубке вызова в Клуж-Напоке (Румыния), сообщается на сайте Федерации гимнастики России.
Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду мэр Клуж-Напоки Эмиль Бок заявил, что на турнире в городе "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).
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"Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics", - заявил пресс-атташе ФГР по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.
Также отмечается, что Федерация гимнастики России будет добиваться безусловного исполнения решений World Gymnastics всеми предусмотренными международными правовыми механизмами.
Заключительный этап Кубка вызова по художественной гимнастике пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. Турнир включен в официальный календарь и проводится под эгидой World Gymnastics. По результатам соревнований должны были определиться победители серии Кубка Вызова.
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РоссияКлуж-НапокаХудожественная гимнастика
 
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