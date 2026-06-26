Российские гимнастки отказались от участия в этапе Кубка вызова в Румынии

"Организаторы устно уведомили нас о том, что на спортивной арене не будет демонстрироваться государственный флаг Российской Федерации и не будет исполняться национальный гимн в случае победы российских гимнасток. Это прямое нарушение майского решения исполкома World Gymnastics, согласно которому российские гимнасты были полностью восстановлены в правах. Также это нарушает устав World Gymnastics и обновленные положения Олимпийской хартии, направленные на защиту спорта и спортсменов от любого внешнего политического, государственного, социального и экономического давления. Наша сборная команда всегда готова выступать на турнирах, где соблюдаются требования World Gymnastics", - заявил пресс-атташе ФГР по художественной гимнастике ФГР Линар Гинатуллин.