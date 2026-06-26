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Ученые смогли расшифровать свиток из уничтоженного Везувием города - РИА Новости, 26.06.2026
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Наука
 
05:14 26.06.2026 (обновлено: 14:00 26.06.2026)
Ученые смогли расшифровать свиток из уничтоженного Везувием города

Обугленный папирус из Геркуланума удалось прочитать, не разворачивая его

CC BY-SA 3.0 / Xtreambar / Археологический парк Геркуланум
Археологический парк Геркуланум - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Xtreambar /
Археологический парк Геркуланум. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исследователи виртуально развернули и прочитали свиток PHerc. 1667 из папирусов, найденных в Геркулануме.
  • Текст свитка представляет собой философский трактат по этике, который, вероятно, является стоическим произведением.
  • В одном из расшифрованных фрагментов говорится о невозможности постичь что-либо, если отдаляться от собственной природы.
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исследователи сообщили о "виртуальном прочтении" одного из папирусных свитков, найденных в древнеримском городе Геркуланум, который в первом веке нашей эры был уничтожен в результате извержения Везувия.
"Мы полностью виртуально развернули и прочитали свиток PHerc. 1667, ни разу не прикоснувшись к его страницам. Это первый папирус из Геркуланума, который был полностью развернут и прочитан в цифровом виде", — говорится в коммюнике на сайте проекта Vesuvius Challenge.
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Кроме того, это первый случай, когда свернутый геркуланский свиток удалось прочесть непрерывно, от начала до конца, а не отдельными фрагментами.
Свиток PHerc. 1667 представлял собой обугленную, свернутую в рулон массу карбонизированного папируса. Предыдущие попытки развернуть его привели к утрате большей части материала. Теперь исследователи просканировали оставшийся папирус с помощью рентгеновской томографии, восстановили внутренний слой, виртуально развернули его и с помощью алгоритмов машинного обучения выявили едва заметные следы древних чернил.
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Оказалось, что это философский трактат по этике, предположительно — стоическое произведение, посвященное человеческой природе и нравственному развитию.
"Мы исследуем нечто, но не сможем постичь его, если каким-либо образом отдалимся от самих себя и собственной природы", — говорится в одном из расшифрованных фрагментов.
Свиток входит в коллекцию из более чем 400 папирусов, найденных на вилле, которая, как полагают, принадлежала тестю Юлия Цезаря. Расшифровка происходила в рамках международного проекта Vesuvius Challenge.
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