Ученые смогли расшифровать свиток из уничтоженного Везувием города

Краткий пересказ от РИА ИИ Исследователи виртуально развернули и прочитали свиток PHerc. 1667 из папирусов, найденных в Геркулануме.

Текст свитка представляет собой философский трактат по этике, который, вероятно, является стоическим произведением.

В одном из расшифрованных фрагментов говорится о невозможности постичь что-либо, если отдаляться от собственной природы.

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исследователи сообщили о "виртуальном прочтении" одного из папирусных свитков, найденных в древнеримском городе Геркуланум, который в первом веке нашей эры был уничтожен в результате извержения Везувия.

"Мы полностью виртуально развернули и прочитали свиток PHerc. 1667, ни разу не прикоснувшись к его страницам. Это первый папирус из Геркуланума, который был полностью развернут и прочитан в цифровом виде", — говорится в коммюнике на сайте проекта Vesuvius Challenge.

Кроме того, это первый случай, когда свернутый геркуланский свиток удалось прочесть непрерывно, от начала до конца, а не отдельными фрагментами.

Свиток PHerc. 1667 представлял собой обугленную, свернутую в рулон массу карбонизированного папируса. Предыдущие попытки развернуть его привели к утрате большей части материала. Теперь исследователи просканировали оставшийся папирус с помощью рентгеновской томографии, восстановили внутренний слой, виртуально развернули его и с помощью алгоритмов машинного обучения выявили едва заметные следы древних чернил.

Оказалось, что это философский трактат по этике, предположительно — стоическое произведение, посвященное человеческой природе и нравственному развитию.

"Мы исследуем нечто, но не сможем постичь его, если каким-либо образом отдалимся от самих себя и собственной природы", — говорится в одном из расшифрованных фрагментов.