Генконсул России в Хьюстоне прокомментировал ограничения для дипломатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что ограничения на передвижение российских дипломатов в США негативно отражаются на работе.
- Дипломаты серьезно скованы в действиях из-за невозможности выезжать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 26 июн - РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил в интервью РИА Новости, что ограничения на передвижение дипломатов РФ в США весьма негативно отражаются на работе, дипломаты серьезно скованы в действиях.
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"Ограничения на передвижения отражаются на нашей работе весьма негативно. Не имея возможности выехать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны, мы серьезно скованы в своих действиях", - сказал Пукалов.
По его словам, такое положение дел напрямую влияет на исполнение его непосредственных обязанностей как генконсула.
"Я не могу совершать поездки по консульскому округу для установления контактов с местным руководством, посещения мероприятий или встреч с согражданами", - констатировал дипломат РФ.
Пукалов отметил, что особенно болезненно эта тема отражается на взаимодействии с соотечественниками.
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