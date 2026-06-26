Генконсул России в Хьюстоне прокомментировал ограничения для дипломатов

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"Ограничения на передвижения отражаются на нашей работе весьма негативно. Не имея возможности выехать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны, мы серьезно скованы в своих действиях", - сказал Пукалов.