Рейтинг@Mail.ru
Генконсул России в Хьюстоне прокомментировал ограничения для дипломатов - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:13 26.06.2026 (обновлено: 08:14 26.06.2026)
Генконсул России в Хьюстоне прокомментировал ограничения для дипломатов

Пукалов: ограничения на передвижение дипломатов в США негативно влияют на работу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов заявил, что ограничения на передвижение российских дипломатов в США негативно отражаются на работе.
  • Дипломаты серьезно скованы в действиях из-за невозможности выезжать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны.
ХЬЮСТОН (штат Техас), 26 июн - РИА Новости. Генконсул РФ в Хьюстоне Николай Пукалов заявил в интервью РИА Новости, что ограничения на передвижение дипломатов РФ в США весьма негативно отражаются на работе, дипломаты серьезно скованы в действиях.
«
"Ограничения на передвижения отражаются на нашей работе весьма негативно. Не имея возможности выехать за пределы 40-километровой зоны от центра Хьюстона без разрешения принимающей стороны, мы серьезно скованы в своих действиях", - сказал Пукалов.
По его словам, такое положение дел напрямую влияет на исполнение его непосредственных обязанностей как генконсула.
"Я не могу совершать поездки по консульскому округу для установления контактов с местным руководством, посещения мероприятий или встреч с согражданами", - констатировал дипломат РФ.
Пукалов отметил, что особенно болезненно эта тема отражается на взаимодействии с соотечественниками.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Ложь давно стала нормой для США, заявил экс-дипломат
20 мая, 03:51
 
В миреРоссияХьюстонСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала