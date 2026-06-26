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Гарифуллина объяснила, почему решила не скрывать брак с Воробьевым - РИА Новости, 26.06.2026
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Шоубиз
 
06:36 26.06.2026
Гарифуллина объяснила, почему решила не скрывать брак с Воробьевым

Аида Гарифуллина: поклонники искренне радовались за нашу с Воробьевым пару

© Фото : Интервидение 2025/TelegramВедущие "Интервидения’25" Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина
Ведущие Интервидения’25 Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Интервидение 2025/Telegram
Ведущие "Интервидения’25" Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала, что решила не скрывать брак с певцом и актером Алексеем Воробьевым.
  • По словам певицы, поклонники искренне порадовались за пару.
  • Аида Гарифуллина отметила, что крепкие отношения строятся на взаимном уважении, поддержке и ежедневной заботе друг о друге.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Оперная певица Аида Гарифуллина рассказала в интервью РИА Новости, что решила не скрывать брак с певцом и актером Алексеем Воробьевым, поскольку поклонники искренне порадовались за пару и разделили их счастье.
"Мы подумали: почему бы и нет? Люди нас любят, поклонники искренне радуются. Почему бы не делиться с ними радостью и не показывать, что любовь действительно может быть в разном возрасте?" - сказала певица.
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По словам артистки, крепкие отношения требуют работы и строятся на взаимном уважении, поддержке и ежедневной заботе друг о друге, такие интимные вещи всегда хочется уберечь от внимания публики.
"Если вы с уважением относитесь друг к другу, бережете эту любовь, хотите, чтобы она сохранилась и расцветала, чтобы влюбляться в любимого человека каждый раз по-новому, ты сделаешь для этого все. А это уважение, поддержка, восхищение и умение говорить друг другу каждый день, что любишь", - отметила она.
Гарифуллина и Воробьев подтвердили отношения в 2025 году. Пара редко комментирует личную жизнь, однако периодически публикует совместные фотографии и появляется вместе на светских и культурных мероприятиях. В 2025 году Гарифуллина и Воробьев также стали ведущими международного музыкального конкурса "Интервидение", который прошел в Москве.
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