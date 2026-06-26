СМИ: нидерландский футболист погиб в результате несчастного случая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерландский футболист Матс Гротенбрег погиб в возрасте 28 лет.
- Смерть наступила в результате столкновения с лодкой во время купания в зоне отдыха недалеко от Неймегена.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нидерландский футболист Матс Гротенбрег погиб в возрасте 28 лет в результате несчастного случая на воде, сообщает ESPN.
По данным источника, Гротенбрег скончался в результате столкновения с лодкой, купаясь в зоне отдыха недалеко от нидерландского города Неймеген.
В 2023 году, выступая за любительский клуб "Геркулес", Гротенбрег забил победный мяч в матче Кубка Нидерландов с "Аяксом", выбив из турнира амстердамский клуб. Еще он выступал за молодежные академии ПСВ и "Витесса", а также за клуб "ТОП Осс".