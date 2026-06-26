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Сборные Ирана и Египта покинут поле в случае проведения на игре ЛГБТ*-акции - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
19:54 26.06.2026 (обновлено: 19:55 26.06.2026)
Сборные Ирана и Египта покинут поле в случае проведения на игре ЛГБТ*-акции

Сборные Ирана и Египта покинут поле, если во время их игры проведут ЛГБТ-акцию

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что футболисты сборной Ирана покинут поле в случае проведения ЛГБТ*-акции во время их матча с египтянами на чемпионате мира.
  • Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием отменить акцию, запланированную городскими властями Сиэтла на время матча.
  • Доньямали подчеркнул, что безопасность и достоинство игроков стоят на первом месте, и игра должна проходить в чисто спортивной атмосфере, свободной от провокаций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболисты сборной Ирана покинут поле в случае проведения ЛГБТ*-акции (движение признано в России экстремистским и запрещено) во время их матча с египтянами на чемпионате мира, сообщил министр спорта страны Ахмад Доньямали.
Матч третьего тура группы G пройдет в Сиэтле и начнется в 6:00 мск. Акция была запланирована городскими властями до проведения жеребьевки турнира. Позднее обе национальные федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие, а Федерация футбола Ирана обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием ее отменить.
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"Мы четко уведомили ФИФА о том, что если наша делегация или игроки подвергнутся каким-либо политическим оскорблениям или услышат на стадионе несанкционированные лозунги, мы без колебаний немедленно прикажем команде покинуть поле и приостановим матч. Мы здесь, чтобы участвовать в глобальном спортивном турнире по правилам ФИФА. Недопустимо привносить в этот матч политические или социальные идеи, которые не соответствуют нашим принципам и ценностям. Безопасность и достоинство наших игроков стоят на первом месте, и мы ожидаем, что ФИФА и организаторы возьмут на себя полную ответственность за обеспечение того, чтобы игра проходила в чисто спортивной атмосфере, свободной от провокаций", - приводит слова Доньямали Pitch Wire в соцсети Х.
Африканский журналист Микки Джуниор сообщает, что аналогичное решение примут и игроки сборной Египта в случае какого-либо вовлечения в ЛГБТ*-акцию.
Перед заключительным туром египтяне возглавляют таблицу группы, набрав 4 очка, иранцы (2 очка) идут вторыми. Далее в таблице располагаются сборные Бельгии (2) и Новой Зеландии (1), которые сыграют друг с другом в параллельном матче.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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