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"Балтика" обыграла "Акрон" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
19:53 26.06.2026
"Балтика" обыграла "Акрон" в товарищеском матче

Футболисты "Балтики" благодаря автоголу обыграли "Акрон" в товарищеском матче

© Фото : Соцсети "Балтики"Футболисты "Балтики"
Футболисты Балтики - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Соцсети "Балтики"
Футболисты "Балтики". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче в Москве со счетом 1:0.
  • В предстоящем сезоне РПЛ «Балтика» стартует гостевым матчем с ЦСКА, а «Акрон» — домашним матчем с петербургским «Зенитом».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл тольяттинский "Акрон" в товарищеском матче в Москве.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградского клуба. На 49-й минуте мяч в собственные ворота срезал вратарь тольяттинцев Игнат Тереховский.
Товарищеские матчи. Клубы
26 июня 2026 • начало в 17:30
Завершен
Акрон
0 : 1
Балтика
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Балтика" в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует гостевым матчем с ЦСКА, "Акрон" - домашним матчем с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом".
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