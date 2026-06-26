"Балтика" обыграла "Акрон" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл тольяттинский «Акрон» в товарищеском матче в Москве со счетом 1:0.
- В предстоящем сезоне РПЛ «Балтика» стартует гостевым матчем с ЦСКА, а «Акрон» — домашним матчем с петербургским «Зенитом».
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Калининградский футбольный клуб "Балтика" обыграл тольяттинский "Акрон" в товарищеском матче в Москве.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу калининградского клуба. На 49-й минуте мяч в собственные ворота срезал вратарь тольяттинцев Игнат Тереховский.
Товарищеские матчи. Клубы
26 июня 2026 • начало в 17:30
Завершен
"Балтика" в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует гостевым матчем с ЦСКА, "Акрон" - домашним матчем с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом".
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