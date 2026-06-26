"Балтика" разгромила "Волгу" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты калининградской «Балтики» разгромили ульяновскую «Волгу» в товарищеском матче со счетом 3:0.
- Тентон Йенне оформил дубль, забив голы на 44-й и 52-й минутах, еще один мяч на счету Дмитрия Никитина (75-я минута).
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" разгромили ульяновскую "Волгу" в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в пятницу в подмосковном Новогорске, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Тентон Йенне (44-я и 52-я минуты), еще один мяч на счету Дмитрия Никитина (75).
В минувшем сезоне "Балтика" заняла шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), "Волга" стала 14-й в Первой лиге.
Позднее в пятницу футболисты калининградской команды проведут товарищеский матч с тольяттинским "Акроном".