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"Балтика" разгромила "Волгу" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
13:48 26.06.2026
"Балтика" разгромила "Волгу" в товарищеском матче

Футболисты "Балтики" разгромили "Волгу" в товарищеском матче

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Балтика" (Калининград)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты калининградской «Балтики» разгромили ульяновскую «Волгу» в товарищеском матче со счетом 3:0.
  • Тентон Йенне оформил дубль, забив голы на 44-й и 52-й минутах, еще один мяч на счету Дмитрия Никитина (75-я минута).
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболисты калининградской "Балтики" разгромили ульяновскую "Волгу" в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в пятницу в подмосковном Новогорске, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Тентон Йенне (44-я и 52-я минуты), еще один мяч на счету Дмитрия Никитина (75).
В минувшем сезоне "Балтика" заняла шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), "Волга" стала 14-й в Первой лиге.
Позднее в пятницу футболисты калининградской команды проведут товарищеский матч с тольяттинским "Акроном".
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