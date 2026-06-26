Определились 19 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ В 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года вышли уже 19 из 32 национальных сборных.

По итогам игрового дня в плей-офф отобрались команды Японии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Кот-д'Ивуара и Эквадора; известны три новые пары 1/16 финала: США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Нидерланды — Марокко.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Стали известны 19 из 32 национальных сборных, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

По итогам игрового дня в плей-офф отобрались команды Японии Нидерландов , Швеции, Австралии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Ранее участие в 1/16 финала гарантировали 13 команд: сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.

Также стали известны три новые пары 1/16 финала турнира - сборная США сыграет против команды Боснии и Герцеговины, бразильцы встретятся с японцами, а сборная Нидерландов проведет матч с командой Марокко.