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Определились 19 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
08:02 26.06.2026
Определились 19 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Определились 19 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира 2026 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКубок мира
Кубок мира - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года вышли уже 19 из 32 национальных сборных.
  • По итогам игрового дня в плей-офф отобрались команды Японии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Кот-д'Ивуара и Эквадора; известны три новые пары 1/16 финала: США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Нидерланды — Марокко.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Стали известны 19 из 32 национальных сборных, вышедших в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
По итогам игрового дня в плей-офф отобрались команды Японии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Кот-д'Ивуара и Эквадора.
Логотип ФИФА - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
ФИФА открыла сборной России доступ на чемпионат мира. Ну наконец-то!
25 июня, 14:15
Ранее участие в 1/16 финала гарантировали 13 команд: сборные Мексики, ЮАР, Швейцарии, Канады, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Марокко, США, Германии, Франции, Норвегии, Аргентины и Колумбии.
Также стали известны три новые пары 1/16 финала турнира - сборная США сыграет против команды Боснии и Герцеговины, бразильцы встретятся с японцами, а сборная Нидерландов проведет матч с командой Марокко.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд в трех странах - США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Чемпионат мира по футболу 2026: расписание, группы, стадионы и фавориты
Вчера, 13:42
 
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