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Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против команды Парагвая - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
07:43 26.06.2026
Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против команды Парагвая

Австралиец О'Нилл признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против команды Парагвая

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Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети ЧМ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Парагвая.
  • Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира, завершив групповой этап на втором месте с 4 очками после ничьей с Парагваем со счетом 0:0.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полузащитник "Нью-Йорк Сити" и сборной Австралии Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Парагвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на пятницу по московскому времени сборные Австралии и Парагвая сыграли вничью - 0:0. По итогам прошедшей встречи сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира, завершив групповой этап на втором месте с 4 очками. Команда Парагвая заняла третье место в квартете, также набрав 4 очка.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Парагвай
0 : 0
Австралия
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