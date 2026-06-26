Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против команды Парагвая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Парагвая.
- Сборная Австралии вышла в плей-офф чемпионата мира, завершив групповой этап на втором месте с 4 очками после ничьей с Парагваем со счетом 0:0.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полузащитник "Нью-Йорк Сити" и сборной Австралии Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Парагвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
26 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен