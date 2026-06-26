Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 против команды Парагвая

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полузащитник "Нью-Йорк Сити" и сборной Австралии Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Парагвая, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).