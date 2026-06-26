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Хазем Мастури из РПЛ с первых минут сыграет за тунисцев против нидерландцев - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
01:08 26.06.2026 (обновлено: 01:11 26.06.2026)
Хазем Мастури из РПЛ с первых минут сыграет за тунисцев против нидерландцев

Мастури из махачкалинского "Динамо" сыграет за тунисцев против нидерландцев

© Соцсети махачкалинского "Динамо"Хазем Мастури
Хазем Мастури - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети махачкалинского "Динамо"
Хазем Мастури. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хазем Мастури выйдет в стартовом составе сборной Туниса на матч против команды Нидерландов.
  • Встреча группы F пройдет в Канзас-Сити в ночь на пятницу и начнется в 2:00 мск.
  • В двух предыдущих турах Хазем Мастури оставался на скамейке запасных.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури выйдет в стартовом составе сборной Туниса на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Нидерландов.
Встреча группы F пройдет в Канзас-Сити в ночь на пятницу и начнется в 2:00 мск.
ЧМ по футболу 2026
26 июня 2026 • начало в 02:00
1-й тайм
Тунис
0 : 2
Нидерланды
03‎’‎ • Элье Скири (А)
07‎’‎ • Брайан Бробби
(Вирджил ван Дейк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В двух предыдущих турах 29-летний Мастури оставался на скамейке запасных.
Полностью стартовый состав сборной Туниса выглядит следующим образом: Аймен Дахмен (вратарь), Али Абди, Монтассар Тальби, Ян Валери, Мохамед Амин Бен Хамида, Ханнибал Межбри, Исмаэль Гарби, Рани Хедира, Эльес Схири (капитан), Анис Слиман, Хазем Мастури.
Сборная Нидерландов с первых минут сыграет следующим составом: Барт Вербрюгген (вратарь), Вирджил ван Дейк (капитан), Натан Аке, Ян-Паул ван Хекке, Дензел Дюмфрис, Райан Гравенберх, Тиджани Рейндерс, Френки де Йонг, Коди Гакпо, Дониелл Мален, Брайан Бробби.
В предыдущих турах сборная Нидерландов сыграла вничью с японцами (2:2) и разгромила шведов (5:1). Сборная Туниса потерпела крупные поражения от шведов (1:5) и японцев (0:4), досрочно заняв последнее место в своей группе.
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