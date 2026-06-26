Хазем Мастури из РПЛ с первых минут сыграет за тунисцев против нидерландцев

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури выйдет в стартовом составе сборной Туниса на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Нидерландов.

В предыдущих турах сборная Нидерландов сыграла вничью с японцами (2:2) и разгромила шведов (5:1). Сборная Туниса потерпела крупные поражения от шведов (1:5) и японцев (0:4), досрочно заняв последнее место в своей группе.