Хазем Мастури из РПЛ с первых минут сыграет за тунисцев против нидерландцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хазем Мастури выйдет в стартовом составе сборной Туниса на матч против команды Нидерландов.
- Встреча группы F пройдет в Канзас-Сити в ночь на пятницу и начнется в 2:00 мск.
- В двух предыдущих турах Хазем Мастури оставался на скамейке запасных.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нападающий махачкалинского "Динамо" Хазем Мастури выйдет в стартовом составе сборной Туниса на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Нидерландов.
Встреча группы F пройдет в Канзас-Сити в ночь на пятницу и начнется в 2:00 мск.
26 июня 2026 • начало в 02:00
1-й тайм
03’ • Элье Скири (А)
07’ • Брайан Бробби
В двух предыдущих турах 29-летний Мастури оставался на скамейке запасных.
Полностью стартовый состав сборной Туниса выглядит следующим образом: Аймен Дахмен (вратарь), Али Абди, Монтассар Тальби, Ян Валери, Мохамед Амин Бен Хамида, Ханнибал Межбри, Исмаэль Гарби, Рани Хедира, Эльес Схири (капитан), Анис Слиман, Хазем Мастури.
Сборная Нидерландов с первых минут сыграет следующим составом: Барт Вербрюгген (вратарь), Вирджил ван Дейк (капитан), Натан Аке, Ян-Паул ван Хекке, Дензел Дюмфрис, Райан Гравенберх, Тиджани Рейндерс, Френки де Йонг, Коди Гакпо, Дониелл Мален, Брайан Бробби.
В предыдущих турах сборная Нидерландов сыграла вничью с японцами (2:2) и разгромила шведов (5:1). Сборная Туниса потерпела крупные поражения от шведов (1:5) и японцев (0:4), досрочно заняв последнее место в своей группе.
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