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Футболист Андерсон перейдет в "Манчестер Сити" - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Футбол
 
00:22 26.06.2026
Футболист Андерсон перейдет в "Манчестер Сити"

Эллиот Андерсон перейдет в "Манчестер Сити" и установит трансферный рекорд АПЛ

© Соцсети клубаФутболисты "Манчестер Сити"
Футболисты Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Манчестер Сити". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Манчестер Сити» достиг соглашения о переходе полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии по футболу Эллиота Андерсона.
  • За Андерсона «Сити» заплатит 130 млн фунтов стерлингов (более 150,8 млн евро), что может стать самым дорогим трансфером в истории АПЛ.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. "Манчестер Сити" достиг соглашения о переходе полузащитника "Ноттингем Форест" и сборной Англии по футболу Эллиота Андерсона, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
По информации источника, Андерсон, который в настоящий момент находится в расположении сборной Англии, пройдет медобследование в США, где проходит чемпионат мира. Футболист попросил "Ноттингем Форрест" о трансфере.
Ожидается, что "Сити" заплатит за Андерсона 130 млн фунтов стерлингов (более 150,8 млн евро), что станет самым дорогим трансфером в истории АПЛ. На данный момент рекорд принадлежит переходу шведского форварда Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 145 млн евро в сентябре 2025 года.
Андерсону 23 года, в минувшем сезоне он провел 50 матчей за "Ноттингем Форест" и забил четыре мяча. Также на его счету 11 встреч за сборную Англии. Андерсон принял участие в двух стартовых матчах англичан на чемпионате мира против сборных Хорватии (4:2) и Ганы (0:0).
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ФутболСпортАнглияСШАХорватияЭллиот АндерсонАлександер ИсакМанчестер СитиНоттингем ФорестЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
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