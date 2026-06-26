Футболист Андерсон перейдет в "Манчестер Сити"

Ожидается, что "Сити" заплатит за Андерсона 130 млн фунтов стерлингов (более 150,8 млн евро), что станет самым дорогим трансфером в истории АПЛ. На данный момент рекорд принадлежит переходу шведского форварда Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль" за 145 млн евро в сентябре 2025 года.

Андерсону 23 года, в минувшем сезоне он провел 50 матчей за "Ноттингем Форест" и забил четыре мяча. Также на его счету 11 встреч за сборную Англии. Андерсон принял участие в двух стартовых матчах англичан на чемпионате мира против сборных Хорватии (4:2) и Ганы (0:0).