Праворадикал из Киева курировал Telegram-каналы неонацистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кирилл Макаренко является праворадикалом из Киева и куратором сетки Telegram-каналов неонацистской направленности.
- Его подписчиками являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"*.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко являлся куратором сетки Telegram-каналов неонацистской направленности, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
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"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 года рождения. Куратор сетки Telegram-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"*, - говорится в сообщении.
* Организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций