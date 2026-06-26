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Праворадикал из Киева курировал Telegram-каналы неонацистов - РИА Новости, 26.06.2026
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15:58 26.06.2026
Праворадикал из Киева курировал Telegram-каналы неонацистов

ФСБ: радикал из Киева курировал Telegram-каналы неонацистской направленности

© ЦОС ФСБ РФЗадержание несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом. Кадр видео
Задержание несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Задержание несовершеннолетнего, который при поддержке Киева руководил крупнейшим сетевым террористическим сообществом. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Макаренко является праворадикалом из Киева и куратором сетки Telegram-каналов неонацистской направленности.
  • Его подписчиками являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"*.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Праворадикал из Киева Кирилл Макаренко являлся куратором сетки Telegram-каналов неонацистской направленности, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
«

"Гражданин Украины Макаренко Кирилл Константинович, 1993 года рождения. Куратор сетки Telegram-каналов неонацистской направленности, подписчиками которых являются приверженцы праворадикальной террористической организации "Маньяки Культ Убийства"*, - говорится в сообщении.

* Организация внесена Росфинмониторингом в список экстремистских и террористических организаций
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