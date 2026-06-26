Посол Украины в ФРГ пожаловался на растущую популярность АдГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что не может влиять на немецких избирателей.

Макеев выразил недовольство по поводу поездки представителей партии "Альтернатива для Германии" на Петербургский международный экономический форум.

БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев пожаловался на то, что не может влиять на немецких избирателей на фоне растущей популярности оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) послу был задан вопрос о том, как он относится к успеху АдГ в опросах общественного мнения.

"Это вызывает у меня беспокойство. Как посол я не могу говорить немцам, за кого им следует голосовать", - заявил Макеев.

Посол выразил свое недовольство поездкой представителей АдГ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в начале июня.

В апреле АдГ впервые стала лидирующей в Германии партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ( ХДС /ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.