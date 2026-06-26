Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что не может влиять на немецких избирателей.
- Макеев выразил недовольство по поводу поездки представителей партии "Альтернатива для Германии" на Петербургский международный экономический форум.
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев пожаловался на то, что не может влиять на немецких избирателей на фоне растущей популярности оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
В интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) послу был задан вопрос о том, как он относится к успеху АдГ в опросах общественного мнения.
"Это вызывает у меня беспокойство. Как посол я не могу говорить немцам, за кого им следует голосовать", - заявил Макеев.
Посол выразил свое недовольство поездкой представителей АдГ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в начале июня.
Представители АдГ неоднократно выступали за налаживание российско-немецкого диалога и призывали к проведению переговоров по украинскому конфликту.