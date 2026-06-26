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Посол Украины в ФРГ пожаловался на растущую популярность АдГ - РИА Новости, 26.06.2026
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13:11 26.06.2026
Посол Украины в ФРГ пожаловался на растущую популярность АдГ

Посол Украины Макеев указал на невозможность влияния на немецких избирателей

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев заявил, что не может влиять на немецких избирателей.
  • Макеев выразил недовольство по поводу поездки представителей партии "Альтернатива для Германии" на Петербургский международный экономический форум.
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Украинский посол в ФРГ Алексей Макеев пожаловался на то, что не может влиять на немецких избирателей на фоне растущей популярности оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
В интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) послу был задан вопрос о том, как он относится к успеху АдГ в опросах общественного мнения.
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"Это вызывает у меня беспокойство. Как посол я не могу говорить немцам, за кого им следует голосовать", - заявил Макеев.
Посол выразил свое недовольство поездкой представителей АдГ на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в начале июня.
В апреле АдГ впервые стала лидирующей в Германии партией, опередив блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) по результатам четырех основных национальных опросов общественного мнения.
Представители АдГ неоднократно выступали за налаживание российско-немецкого диалога и призывали к проведению переговоров по украинскому конфликту.
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