Жара во Франции удержалась на рекордном уровне второй день подряд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аномальная жара во Франции продолжилась в четверг, сообщает телеканал BFMTV.
- Средняя суточная температура в среду составила 30 градусов Цельсия и стала новым рекордом, побив максимум вторника в 29,9 градуса, отмечает телеканал.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Аномальная жара во Франции в четверг продолжила сохраняться не рекордном уровне, сообщает телеканал BFMTV.
Предыдущий рекорд был установлен в среду. Средняя суточная температура в этот день составила рекордные 30 градусов Цельсия, побив установленный во вторник максимум в 29,9 градуса.
"При средненациональном температурном показателе в 30 градусов Цельсия четверг стал самым жарким днем в истории французских метеонаблюдений наравне со средой", - сообщает телеканал.
Ранее метеослужба Франции ввела из-за жары наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов на европейской части страны. Это стало новым рекордным значением.
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