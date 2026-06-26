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Жара во Франции удержалась на рекордном уровне второй день подряд - РИА Новости, 26.06.2026
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00:18 26.06.2026
Жара во Франции удержалась на рекордном уровне второй день подряд

Во Франции последние три дня стали самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкГорожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже
Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аномальная жара во Франции продолжилась в четверг, сообщает телеканал BFMTV.
  • Средняя суточная температура в среду составила 30 градусов Цельсия и стала новым рекордом, побив максимум вторника в 29,9 градуса, отмечает телеканал.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Аномальная жара во Франции в четверг продолжила сохраняться не рекордном уровне, сообщает телеканал BFMTV.
Предыдущий рекорд был установлен в среду. Средняя суточная температура в этот день составила рекордные 30 градусов Цельсия, побив установленный во вторник максимум в 29,9 градуса.
"При средненациональном температурном показателе в 30 градусов Цельсия четверг стал самым жарким днем в истории французских метеонаблюдений наравне со средой", - сообщает телеканал.
Ранее метеослужба Франции ввела из-за жары наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов на европейской части страны. Это стало новым рекордным значением.
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