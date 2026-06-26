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"Другого выхода нет". Сосед России идет на крайние меры - РИА Новости, 26.06.2026
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08:00 26.06.2026 (обновлено: 08:05 26.06.2026)
"Другого выхода нет". Сосед России идет на крайние меры

Провальная политика Хельсинки толкает финнов к воровству

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Финляндии Александр Стубб
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Светлана Медведева. Жить в Финляндии становится все дороже. В прошлом году цены были на 21 процент выше, чем в среднем по ЕС. Эксперты предупреждают: дело не только в разрыве с Россией. О других причинах такого положения и на что от отчаяния решаются финны — в материале РИА Новости.

Когда цены кусаются

Алкоголь здесь стоит в два раза больше, чем в среднем по ЕС. Продукты — на шесть процентов.
"Железнодорожный, автомобильный, воздушный и водный транспорт — на 47 процентов", — сообщил ведущий сотрудник Статистического управления Финляндии Харри Кананоя.
Электроэнергия, газ и других виды топлива, бытовая электроника, услуги связи — примерно как у всех.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты и монеты евро различного достоинства

Крайние меры

В условиях растущей безработицы (в начале 2025-го — 9,5 процента, в конце — уже 10,6) высокие цены — серьезный удар для населения. Но сообразительные финны нашли выход из положения.
В июле 2025-го местные СМИ писали, что в магазинах заметно выросло число краж.
"Воруют все", — признавалась управляющая одной из торговых точек на юге страны.
С воришками боролись по-разному. Например, в одном из супермаркетов Alepa в столице запирали алкогольные напитки в шкафы. А магазин сети S-market был вынужден хранить дорогие мясные продукты под замком.
В гипермаркете K-Citymarket в Састамале покупателей просили перед выходом показывать содержимое сумок и рюкзаков.
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Ретейлер Kesko выводил на экраны касс самообслуживания изображения с камер видеонаблюдения, демонстрируя покупателям, что за их действиями следят. Супермаркет сети K-market в Хельсинки пошел дальше — вовсе убрал такие кассы. Обо всем этом писали финские СМИ.
С 1 апреля соседняя Швеция снизила НДС на продукты с 12 процентов до шести. Еда подешевела, и туда сразу хлынули финны — закупаться. Помимо снижения налога они также выигрывают от курса евро к шведской кроне.
Финляндия не может позволить себе подобное сокращение из-за слабых государственных финансов, отметил в беседе с Yle профессор института экономических исследований Финляндии VATT Туомас Косонен.
Если в 2025-м ставка НДС, которая распространяется на продукты, в Финляндии была 14 процентов, то в этом году ее уменьшили всего лишь на полпроцента — до 13,5 процента. Стандартная ставка НДС по сравнению с прошлым годом не изменилась — 25,5 процента.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЖенщина взвешивает яблоки в магазине
Женщина взвешивает яблоки в магазине - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Женщина взвешивает яблоки в магазине

Совокупность причин

Финляндия — одна из самых дорогих стран Европы прежде всего по структурным причинам: высокая стоимость труда, значительная налоговая нагрузка, небольшой внутренний рынок и сравнительно высокие логистические расходы, перечисляет доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
"В стране высокий уровень налогов и акцизов, особенно на алкоголь и табак. Финляндия проводит сознательную политику высокого налогообложения этих товаров. Это же объясняет и высокие цены на транспорт, где также велика доля налогов и сборов", — говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.
Разрыв экономических связей с Россией также оказал влияние, хотя его не стоит считать главным фактором, продолжает Севостьянов. До 2022-го Россия была одним из крупнейших торговых партнеров Финляндии.
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"Товарооборот сократился, Хельсинки были вынуждены экстренно замещать российские энергоносители, что привело к резкому скачку цен на импортную нефть и удорожанию других ресурсов. Совокупность этих факторов вместе с увеличением расходов на оборону, привела к замедлению экономического роста и росту дефицита бюджета, что создает общий фон для высокого уровня цен", — поясняет Асон.
Финляндия оставалась одной из самых дорогих экономик Европы и до ухудшения отношений с Россией. Так что нынешняя ситуация — скорее, результат наложения долгосрочных особенностей финской экономической модели на последствия геополитического разрыва.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦентр Хельсинки
Центр Хельсинки - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Центр Хельсинки
 
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