России надо выставить счет организаторам турнира в Румынии, считает Фетисов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что российской стороне необходимо выставить финансовые требования за понесенный материальный и моральный ущерб организаторам Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока из-за дискриминации и нарушения условий проведения турнира.

В пятницу россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Исполком World Gymnastics 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в городе "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны".