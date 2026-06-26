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России надо выставить счет организаторам турнира в Румынии, считает Фетисов - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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19:15 26.06.2026
России надо выставить счет организаторам турнира в Румынии, считает Фетисов

Фетисов: России надо выставить счет организаторам Кубка Вызова в Румынии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что российской стороне необходимо выставить финансовые требования за понесенный материальный и моральный ущерб организаторам Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока.
  • Мэр города Клуж-Напока заявил, что на турнире российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из России.
  • Заключительный этап Кубка вызова проходит 26–28 июня в Клуж-Напоке.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что российской стороне необходимо выставить финансовые требования за понесенный материальный и моральный ущерб организаторам Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока из-за дискриминации и нарушения условий проведения турнира.
В пятницу россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Исполком World Gymnastics 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в городе "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны".
«
"Соревнования в Румынии пройдут без наших спортсменов. Наших гимнасток наказали. И за это нам надо выставить организаторам турнира определенные требования финансового и морального характера. Посчитать, какой ущерб понесла наша страна и каждый из спортсменов и тренеров, и выставить счет. Я считаю, что сейчас это самое главное", - сказал Фетисов.
"Это право Международной федерации гимнастики - давать или не давать какой-либо стране проводить те или иные соревнования. Посмотрим, какое решение теперь примет Международная федерация гимнастики", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, должны ли быть наказаны организаторы турнира.
Заключительный этап Кубка вызова проходит 26-28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны определиться победители серии.
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Художественная гимнастикаВячеслав ФетисовСпорт
 
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