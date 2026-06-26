России надо выставить счет организаторам турнира в Румынии, считает Фетисов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вячеслав Фетисов заявил, что российской стороне необходимо выставить финансовые требования за понесенный материальный и моральный ущерб организаторам Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока.
- Мэр города Клуж-Напока заявил, что на турнире российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из России.
- Заключительный этап Кубка вызова проходит 26–28 июня в Клуж-Напоке.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что российской стороне необходимо выставить финансовые требования за понесенный материальный и моральный ущерб организаторам Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напока из-за дискриминации и нарушения условий проведения турнира.
В пятницу россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Исполком World Gymnastics 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в городе "российский гимн исполняться не будет и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны".
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"Соревнования в Румынии пройдут без наших спортсменов. Наших гимнасток наказали. И за это нам надо выставить организаторам турнира определенные требования финансового и морального характера. Посчитать, какой ущерб понесла наша страна и каждый из спортсменов и тренеров, и выставить счет. Я считаю, что сейчас это самое главное", - сказал Фетисов.
"Это право Международной федерации гимнастики - давать или не давать какой-либо стране проводить те или иные соревнования. Посмотрим, какое решение теперь примет Международная федерация гимнастики", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, должны ли быть наказаны организаторы турнира.
Заключительный этап Кубка вызова проходит 26-28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны определиться победители серии.