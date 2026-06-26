Фестиваль "Русский характер" пройдет на родине советского поэта Фатьянова

Краткий пересказ от РИА ИИ Международный патриотический фестиваль авторской песни "Русский характер" пройдет в городе Вязники Владимирской области с 26 по 28 июня.

В этом году на мероприятии появится новая номинация "Быть воином — жить вечно", добавится поэтическое направление, а также увеличится число участников — поступило более 400 заявок из разных городов России и Белоруссии.

Гран-при фестиваля составит 100 тысяч рублей.

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Международный патриотический фестиваль авторской песни "Русский характер" с новой номинацией "Быть воином – жить вечно" пройдет на родине советского поэта-фронтовика Алексея Фатьянова в городе Вязники Владимирской области 26-28 июня, сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, член Союза писателей России, поэт и бард Алексей Витаков.

"Русский характер - это фундамент, на котором стоит Россия. Фестиваль "Русский характер" является пространством смыслов. Сегодня он один из главных национальных проектов в области авторской песни. В этом году появилась новая номинация "Быть воином - жить вечно", добавилось поэтическое направление, увеличилось число участников - мы получили более 400 заявок из разных городов России и Белоруссии", - сказал Витаков.

Цели фестиваля, по его словам, - развитие жанра авторской песни, сохранение традиций, открытие новых имен, поддержка находящихся в зоне СВО авторов-исполнителей и ветеранов локальных войн, продвижение творчества на русском языке. Фестиваль поддерживают в Русской православной церкви, в нем примут участие представители духовенства Владимирской области.

В 2026 году "Русский характер" приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Место проведения фестиваля не случайно: Вязники – родина знаменитого советского поэта-песенника, участника Великой Отечественной войны Алексея Фатьянова. Он написал тексты многих любимых в народе песен, среди которых "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолеты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане".

Жюри "Русского характера" в этом году возглавила автор-исполнитель песен, актриса и театровед Лидия Чебоксарова. В составе жюри заслуженный деятель искусств РФ, известный советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов (автор текстов таких хитов как "Владимирская Русь", "Конь", "Комбат"); заслуженный артист России Владимир Завикторин; лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Алексей Маментьев; певица, поэт и композитор, автор многих песен на стихи поэтов Серебряного века Елена Фролова. Оценивать конкурсантов будут также лидер группы "Башаков BAND", рок-музыкант Михаил Башаков; мультиинструменталист Владимир Поляков; лидер кантри-рок-блюграсс группы "ГрАссМейстер", советский и российский композитор и автор текстов Андрей Шепелев и другие известные деятели культуры.

Гран-при фестиваля - 100 тысяч рублей. Победитель в новой номинации "Быть воином – жить вечно" тоже получит 100 тысяч рублей. Организаторами предусмотрены также другие призы и подарки для участников.