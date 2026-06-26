ЕС готовит план экономической интеграции стран-кандидатов, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейская комиссия разрабатывает план постепенной интеграции стран-кандидатов в экономику ЕС с предоставлением им экономических выгод по мере проведения реформ.

В рамках плана рассматривается предоставление доступа к программам финансирования ЕС, механизмам преференциальной торговли и частичному доступу к единому рынку.

Инициатива направлена на поддержание интереса стран-кандидатов, таких как Украина, у которых получение членства может занять годы.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Европейская комиссия разрабатывает план постепенной интеграции стран-кандидатов в экономику блока, предполагающий предоставление им новых экономических выгод по мере проведения необходимых реформ, сообщает газета Politico со ссылкой на двух чиновников.

Ранее западные СМИ, в частности Financial Times и Politico , сообщили, что в Брюсселе рассматривают варианты "поэтапного" расширения ЕС, при котором новые страны-члены долгое время будут лишены политических прав и финансовой поддержки в полном объеме.

"Европейская комиссия разрабатывает планы предоставления странам-кандидатам на вступление в ЕС экономических выгод до вступления в блок... Эти предложения выдвигаются в рамках стремления комиссии к "постепенной интеграции" - поощрению кандидатов расширением доступа к ЕС по мере проведения реформ, пока их заявки на членство еще находятся на рассмотрении", - сообщает издание.

Как отмечает газета, страны ЕС пытаются найти способ ускорить процесс расширения блока, не понижая при этом планку для вступления. В числе экономических выгод рассматривается предоставление доступа к ряду программ финансирования ЕС, механизмам преференциальной торговли, а также частичный доступ к единому рынку. Пакет преимуществ предполагается подбирать для каждой страны индивидуально в соответствии с ее прогрессом.

"Цель - поддержать стран-кандидатов на пути (вступления - ред.), давая им стимулы добиваться внедрения политически трудных реформ, даже если от полноценного членства их будут отделять годы", - отмечает Politico.

По данным издания, эта инициатива уже пользуется большей поддержкой, чем предыдущие идеи. Чиновники оптимистично считают, что такой подход страны ЕС сочтут более приемлемым. ЕК будет добиваться поддержки этого плана, и, как надеются чиновники, лидеры стран-членов одобрят работу в более широких рамках на заседании Европейского совета в октябре или декабре.

Кроме того, как сообщает газета, эта инициатива призвана поддержать интерес стран-кандидатов по типу Украины, у которых получение членства может занять годы, не гарантируя им при этом быстрого вступления.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня сообщила, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в союз. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.

Страны-кандидаты могут десятки лет ждать вступления в ЕС. Получение статуса кандидата – лишь начало длительного пути. На этом фоне звучащие в ЕС предложения об ускоренном вступлении Украины в объединение встречает сопротивление. В том числе это может вызывать разочарование кандидатов, которые ждут членства уже долгие годы.