Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которых российские военнослужащие пытаются эвакуировать из Константиновки.
- Заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Опер предположил, что украинские военные делают это, чтобы гражданские не сообщили российским войскам расположение их позиций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которых российские военнослужащие пытаются эвакуировать из Константиновки, сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Опер.
"Когда мы выводим гражданских людей, они (ВСУ - ред.) начинают их бить FPV-шками. Чтобы уничтожить", - приводит слова Опера Минобороны РФ.
Он предположил, что украинские военные прибегают к этому, чтобы гражданские не сообщили российским войска расположение их позиций.
"А так мы и так все знаем, где они есть", - добавил Опер.