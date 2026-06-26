ВСУ бьют по мирным жителям, которые пытаются выйти из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которых российские военнослужащие пытаются эвакуировать из Константиновки.

Заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Опер предположил, что украинские военные делают это, чтобы гражданские не сообщили российским войскам расположение их позиций.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которых российские военнослужащие пытаются эвакуировать из Константиновки, сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Опер.

"Когда мы выводим гражданских людей, они ( ВСУ - ред.) начинают их бить FPV-шками. Чтобы уничтожить", - приводит слова Опера Минобороны РФ

Он предположил, что украинские военные прибегают к этому, чтобы гражданские не сообщили российским войска расположение их позиций.