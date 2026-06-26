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ВСУ бьют по мирным жителям, которые пытаются выйти из Константиновки - РИА Новости, 26.06.2026
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13:18 26.06.2026 (обновлено: 13:35 26.06.2026)
ВСУ бьют по мирным жителям, которые пытаются выйти из Константиновки

ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которые пытаются выйти из Константиновки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС России освободили районы Константиновки в ДНР
ВС России освободили районы Константиновки в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС России освободили районы Константиновки в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которых российские военнослужащие пытаются эвакуировать из Константиновки.
  • Заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Опер предположил, что украинские военные делают это, чтобы гражданские не сообщили российским войскам расположение их позиций.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ВСУ бьют FPV-дронами по мирным жителям, которых российские военнослужащие пытаются эвакуировать из Константиновки, сообщил заместитель командира штурмового отряда 10-го танкового полка "Южной" группировки войск с позывным Опер.
"Когда мы выводим гражданских людей, они (ВСУ - ред.) начинают их бить FPV-шками. Чтобы уничтожить", - приводит слова Опера Минобороны РФ.
Он предположил, что украинские военные прибегают к этому, чтобы гражданские не сообщили российским войска расположение их позиций.
"А так мы и так все знаем, где они есть", - добавил Опер.​
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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