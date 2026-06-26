Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы.
- Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций на один год и призвали ускорить принятие 21-го пакета антироссийских ограничительных мер.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы, а с моральной точки зрения их якобы оправдывает поддержка партнеров, пишет украинское издание Kyiv Independent.
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"Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют, "моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть", - пишет издание со ссылкой на О'Салливана.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.