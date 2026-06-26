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В ЕС признали, что санкции против России не имеют юридической силы - РИА Новости, 26.06.2026
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21:41 26.06.2026
В ЕС признали, что санкции против России не имеют юридической силы

О'Салливан: санкции ЕС против России не имеют обязательной юридической силы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы.
  • Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали продление экономических санкций на один год и призвали ускорить принятие 21-го пакета антироссийских ограничительных мер.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Специальный представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан признал, что европейские санкции против России не имеют обязательной юридической силы, а с моральной точки зрения их якобы оправдывает поддержка партнеров, пишет украинское издание Kyiv Independent.
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"Поскольку санкции не имеют мандата ООН, следовательно, обязательной юридической силы, согласно международному праву, они также не имеют, "моральная и экономическая сила санкций исходит от той широкой коалиции, которая у нас есть", - пишет издание со ссылкой на О'Салливана.
Ранее, 18–19 июня, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе политически согласовали продление экономических санкций на один год вместо традиционных шести месяцев и призвали ускорить принятие 21-го пакета антироссийских ограничительных мер.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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