В Запорожской области рассказали о работе по стабилизации электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области.
- Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения, критическая инфраструктура функционирует в рабочем режиме.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения в Запорожской области, значительную часть которой затронули аварийные отключения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области... Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что критическая инфраструктура в рабочем режиме.
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