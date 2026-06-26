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В Запорожской области рассказали о работе по стабилизации электроснабжения - РИА Новости, 26.06.2026
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02:50 26.06.2026
В Запорожской области рассказали о работе по стабилизации электроснабжения

Балицкий: энергетики стабилизируют электроснабжение в Запорожской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области.
  • Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения, критическая инфраструктура функционирует в рабочем режиме.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения в Запорожской области, значительную часть которой затронули аварийные отключения, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области... Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что критическая инфраструктура в рабочем режиме.
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