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Херсонская область осталась без света - РИА Новости, 26.06.2026
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01:26 26.06.2026 (обновлено: 01:28 26.06.2026)
Херсонская область осталась без света

В Херсонской области восстанавливают электроснабжение

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПроведение высотных монтажных работ
Проведение высотных монтажных работ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Херсонской области пропало электричество во всех округах региона.
  • Энергетики и аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электричество в Херсонской области, которое пропало полностью или частично во всех округах региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал Сальдо в Telegram-канале.
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