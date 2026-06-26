Херсонская область осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Херсонской области пропало электричество во всех округах региона.
- Энергетики и аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электричество в Херсонской области, которое пропало полностью или частично во всех округах региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал Сальдо в Telegram-канале.