Автор гола в ворота японцев Эланга думал, что сборная Швеции вылетела с ЧМ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболист сборной Швеции Энтони Эланга рассказал, что был уверен, что его команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года по итогам матча третьего тура группового этапа против японцев.

"Я крикнул по-английски: "Мы можем сделать еще больше". Я не знал, что мы прошли дальше. Но потом я услышал, как кто-то крикнул, что одного очка достаточно. Теперь мы сосредоточимся на следующем матче. Я просто хотел продолжать играть. Я рад, что мы провели хороший матч - лучше, чем с Нидерландами. Мы могли забить больше голов", - приводит слова Эланги Sweden Herald.