Автор гола в ворота японцев Эланга думал, что сборная Швеции вылетела с ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Швеции сыграла вничью с командой Японии со счетом 1:1, и этого результата оказалось достаточно для выхода в плей-офф чемпионата мира 2026 года.
- Футболист сборной Швеции Энтони Эланга сначала не знал, что команда вышла в плей-офф, и был разочарован результатом матча.
- Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Футболист сборной Швеции Энтони Эланга рассказал, что был уверен, что его команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2026 года по итогам матча третьего тура группового этапа против японцев.
В ночь на пятницу сборная Швеции сыграла вничью с командой Японии со счетом 1:1 благодаря голу Эланги. Сборная Швеции набрала четыре очка в трех играх и заняла третье место в группе, гарантировав себе выход в плей-офф. После окончания матча Эланга сел на газон и начал бить кулаком по земле, выражая разочарование.
"Я крикнул по-английски: "Мы можем сделать еще больше". Я не знал, что мы прошли дальше. Но потом я услышал, как кто-то крикнул, что одного очка достаточно. Теперь мы сосредоточимся на следующем матче. Я просто хотел продолжать играть. Я рад, что мы провели хороший матч - лучше, чем с Нидерландами. Мы могли забить больше голов", - приводит слова Эланги Sweden Herald.
При этом главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер признался после матча, что предупреждал своих игроков, что ничьей будет достаточно для обеспечения им места в плей-офф.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.