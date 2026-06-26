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Рособрнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками - РИА Новости, 26.06.2026
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01:57 26.06.2026
Рособрнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками

Музаев: Рособрнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ с новыми учебниками

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкольники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии
Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми учебниками и программами.
  • Изменения в образовательном стандарте и программе повлекут за собой изменения в экзаменах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Рособрнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми едиными учебниками и программами по мере их внедрения в школах, заявил РИА Новости в рамках ПМЮФ глава ведомства Анзор Музаев.
"Процесс выстраивается правильно, и поэтому с теми изменениями в каждом предмете, которые делает министерство просвещения, мы параллельно выполняем те же шаги, что и они. Если эти процессы не идут параллельно, они вызывают напряжение у родителей, детей, учителей", - сказал Музаев.
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