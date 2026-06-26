Рособрнадзор синхронизирует задания ЕГЭ с новыми едиными учебниками

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Архивное фото

Школьники перед началом единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии

Краткий пересказ от РИА ИИ Рособрнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми учебниками и программами.

Изменения в образовательном стандарте и программе повлекут за собой изменения в экзаменах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Рособрнадзор будет синхронизировать задания ЕГЭ по всем предметам с новыми едиными учебниками и программами по мере их внедрения в школах, заявил РИА Новости в рамках ПМЮФ глава ведомства Анзор Музаев.

"Процесс выстраивается правильно, и поэтому с теми изменениями в каждом предмете, которые делает министерство просвещения, мы параллельно выполняем те же шаги, что и они. Если эти процессы не идут параллельно, они вызывают напряжение у родителей, детей, учителей", - сказал Музаев

Он пояснил, что если изменения вносятся в образовательный стандарт и программу, меняется учебник, соответственно, меняется и сам экзамен.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявил, что ведомство подготовит новые учебники по всем школьным предметам.