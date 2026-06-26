В Минюсте назвали самые популярные судебные экспертизы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Автотранспортные и налоговые экспертизы, а также анализы кадастровой стоимости земель и домов чаще всего проводятся в судебно-экспертных центрах Минюста, рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.