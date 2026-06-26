В Минюсте назвали самые популярные судебные экспертизы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автотранспортные и налоговые экспертизы, а также анализы кадастровой стоимости земель и домов чаще всего проводятся в судебно-экспертных центрах Минюста.
- Первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук дал комментарий на полях Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Автотранспортные и налоговые экспертизы, а также анализы кадастровой стоимости земель и домов чаще всего проводятся в судебно-экспертных центрах Минюста, рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
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"Автотранспортные экспертизы, экспертизы кадастровой стоимости и объектов землепользования по большей части. Налоговые, экономические", - сказал Забарчук, отвечая на вопрос о том, какие судебные экспертизы чаще всего проводятся в России.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.