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В Минюсте назвали самые популярные судебные экспертизы - РИА Новости, 26.06.2026
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19:43 26.06.2026
В Минюсте назвали самые популярные судебные экспертизы

РИА Новости: автотранспортные и налоговые экспертизы являются самыми популярными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автотранспортные и налоговые экспертизы, а также анализы кадастровой стоимости земель и домов чаще всего проводятся в судебно-экспертных центрах Минюста.
  • Первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук дал комментарий на полях Петербургского международного юридического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Автотранспортные и налоговые экспертизы, а также анализы кадастровой стоимости земель и домов чаще всего проводятся в судебно-экспертных центрах Минюста, рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
«
"Автотранспортные экспертизы, экспертизы кадастровой стоимости и объектов землепользования по большей части. Налоговые, экономические", - сказал Забарчук, отвечая на вопрос о том, какие судебные экспертизы чаще всего проводятся в России.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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РоссияСанкт-ПетербургМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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