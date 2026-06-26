Страховщик объяснил, как сэкономить на полисе для авто

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полис каско может стоить дорого, но современные страховые продукты позволяют сократить расходы, не жертвуя главной защитой. О том, как подобрать выгодный вариант, агентству "Прайм" рассказал директор домена "Каско" компании "Ингосстрах" Артем Яковлев.
"Экономия на каско не обязательно подразумевает отказ от страховой защиты, потому что современные программы позволяют подобрать баланс между стоимостью полиса и объемом покрытия", — отметил эксперт.
Среди основных способов — включение франшизы (экономия 20–40%), выбор полиса только от угона и гибели (скидка 60–90%), ограничение пробега (15–20%) и ремонт на мультисервисных СТО вместо дилерских (15–20%).
Самый большой дисконт — до 40% — дают полисы с опцией использования восстановленных деталей. Мини-каско с покрытием лишь по вине третьих лиц обойдётся от 5 до 15 тысяч рублей в год. В итоге каждый водитель может найти вариант, который защитит его бюджет и автомобиль одновременно, заключил Яковлев.