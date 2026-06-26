Страховщик объяснил, как сэкономить на полисе для авто

"Экономия на каско не обязательно подразумевает отказ от страховой защиты, потому что современные программы позволяют подобрать баланс между стоимостью полиса и объемом покрытия", — отметил эксперт.

Среди основных способов — включение франшизы (экономия 20–40%), выбор полиса только от угона и гибели (скидка 60–90%), ограничение пробега (15–20%) и ремонт на мультисервисных СТО вместо дилерских (15–20%).

Самый большой дисконт — до 40% — дают полисы с опцией использования восстановленных деталей. Мини-каско с покрытием лишь по вине третьих лиц обойдётся от 5 до 15 тысяч рублей в год. В итоге каждый водитель может найти вариант, который защитит его бюджет и автомобиль одновременно, заключил Яковлев.