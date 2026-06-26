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Ефимов: строительство эстакады продолжается на шоссе Энтузиастов - РИА Новости, 26.06.2026
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13:09 26.06.2026
Ефимов: строительство эстакады продолжается на шоссе Энтузиастов

Ефимов: возведение эстакады продолжается на шоссе Энтузиастов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Строительство эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов продолжается на востоке Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом отмечается высокая интенсивность движения транспорта. С вводом в эксплуатацию новой эстакады трафик на шоссе Энтузиастов беспрепятственно будет проходить над перекрестком, а в подэстакадном пространстве организуют движение транспорта. В скором времени здесь проложат трамвайные пути", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
В сообщении отмечается, что на строительной площадке уже подошло к концу возведение опор. Также специалисты провели монолитные и гидроизоляционные работы. Открыть движение по эстакаде хотят уже в текущем году.
Благодаря эстакаде удастся обеспечить бессветофорное движение на этом участке, а также в увязке с новой трамвайной линией станет частью новых маршрутов городского транспорта, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе начали строительство путепровода через трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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