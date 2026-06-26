Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 321

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321, подтверждено 1203 случая заболевания по состоянию на 25 июня.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число умерших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321, подтверждено 1203 случая заболевания, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) страны.
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"Подтвержденных случаев (заболевания - ред.) - 1203. Скончавшихся среди подтвержденных случаев - 321. Летальность - 26,7%", - сообщает учреждение в своем отчете с данными по состоянию на 25 июня.
Институт также отмечает, что число вылечившихся от Эболы со составляет 148.