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Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 321 - РИА Новости, 26.06.2026
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21:13 26.06.2026
Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК достигло 321

В ДРК от вспышки Эболы погиб 321 человек, подтверждено 1203 случая заболевания

© AP Photo / Moses SawasawaМедики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК
Медики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Медики несут больного лихорадкой Эбола в Рвампаре, ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321, подтверждено 1203 случая заболевания по состоянию на 25 июня.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число умерших в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 321, подтверждено 1203 случая заболевания, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения (INSP) страны.
«
"Подтвержденных случаев (заболевания - ред.) - 1203. Скончавшихся среди подтвержденных случаев - 321. Летальность - 26,7%", - сообщает учреждение в своем отчете с данными по состоянию на 25 июня.
Институт также отмечает, что число вылечившихся от Эболы со составляет 148.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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25 июня, 11:48
 
В миреДемократическая Республика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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