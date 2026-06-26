Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК превысило 300 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 300, подтверждено 1155 случаев заболевания.
- Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 300, подтверждено 1155 случаев заболевания, сообщает министерство по делам связи и СМИ.
Ранее сообщалось о 277 летальных случаях и 1094 заболевших.
"Эпидемия остается активной в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву… при 1155 подтвержденных случаев заболевания и 304 случая смерти", - говорится в сводке министерства.
Показатель летальности по сравнению с предыдущим бюллетенем вырос на один процентный пункт и составляет 26,3%.