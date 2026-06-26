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Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК превысило 300 человек - РИА Новости, 26.06.2026
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01:51 26.06.2026
Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК превысило 300 человек

В ДРК число жертв лихорадки Эбола превысило 300 человек, 1155 заболели

© REUTERS / StringerПохороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© REUTERS / Stringer
Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 300, подтверждено 1155 случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число умерших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 300, подтверждено 1155 случаев заболевания, сообщает министерство по делам связи и СМИ.
Ранее сообщалось о 277 летальных случаях и 1094 заболевших.
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"Эпидемия остается активной в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву… при 1155 подтвержденных случаев заболевания и 304 случая смерти", - говорится в сводке министерства.
Показатель летальности по сравнению с предыдущим бюллетенем вырос на один процентный пункт и составляет 26,3%.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий.
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В миреДемократическая Республика КонгоУгандаВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
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