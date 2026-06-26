Число умерших от лихорадки Эбола в ДРК превысило 300 человек

Ранее сообщалось о 277 летальных случаях и 1094 заболевших.

"Эпидемия остается активной в провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву… при 1155 подтвержденных случаев заболевания и 304 случая смерти", - говорится в сводке министерства.