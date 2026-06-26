Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
- Аюб Блиев занял третье место в весовой категории до 60 кг, Кристина Дудина — до 48 кг, Ирина Зуева — до 57 кг.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российские дзюдоисты завоевали три бронзовые медали на этапе Гран-при в Циндао (Китай).
Россиянин Аюб Блиев занял третье место в весовой категории до 60 кг. В схватке за бронзу он одержал победу над представителем Казахстана Елдосом Сметовым.
Россиянка Кристина Дудина выиграла бронзу в весовой категории до 48 кг, в схватке она победила представительницу Турции Азак Мерве. Другая представительница России Ирина Зуева стала третьей в весовой категории до 57 кг. В поединке за бронзу она оказалась сильнее бельгийки Мины Либер.
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
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