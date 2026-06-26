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Джеймс пропустит матч против сборной Панамы из-за травмы, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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Джеймс пропустит матч против сборной Панамы из-за травмы, пишут СМИ

The Guardian: Джеймс пропустит матч против сборной Панамы на ЧМ из-за травмы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРис Джеймс
Рис Джеймс - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Рис Джеймс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит ближайший матч чемпионата мира по футболу из-за травмы задней поверхности бедра.
  • Джеймс почувствовал дискомфорт после матча второго тура группы L против сборной Ганы и не тренировался с командой в пятницу.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит ближайший матч чемпионата мира по футболу из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Guardian.
По информации источника, футболист лондонского "Челси" почувствовал дискомфорт после матча второго тура группы L против сборной Ганы (0:0), который прошел во вторник в Бостоне (США). В пятницу он не тренировался с командой в Канзас-Сити перед вылетом в Нью-Йорк.
Таким образом, Джеймс не сыграет в заключительном матче группового этапа против команды Панамы в субботу, а также, вероятно, пропустит встречу 1/16 финала, если сборная Англии выйдет в плей-офф.
Джеймсу 26 лет. Он вышел в старте во всех матчах сборной на ЧМ. Всего за сезон капитан "Челси" провел 39 матчей и забил два гола.
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