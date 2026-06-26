Джеймс пропустит матч против сборной Панамы из-за травмы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит ближайший матч чемпионата мира по футболу из-за травмы задней поверхности бедра.
- Джеймс почувствовал дискомфорт после матча второго тура группы L против сборной Ганы и не тренировался с командой в пятницу.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защитник сборной Англии Рис Джеймс пропустит ближайший матч чемпионата мира по футболу из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Guardian.
Таким образом, Джеймс не сыграет в заключительном матче группового этапа против команды Панамы в субботу, а также, вероятно, пропустит встречу 1/16 финала, если сборная Англии выйдет в плей-офф.
Джеймсу 26 лет. Он вышел в старте во всех матчах сборной на ЧМ. Всего за сезон капитан "Челси" провел 39 матчей и забил два гола.