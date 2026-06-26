Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителям Дубая пришло предупреждение о возможной ракетной атаке.
- В последний раз подобные сообщения жители ОАЭ получали больше месяца назад.
ДУБАЙ, 26 июн - РИА Новости. Жителям Дубая пришло предупреждение о возможной ракетной атаке, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи с потенциальной угрозой ракетной атаки просьба проследовать в убежища", - такое сообщение получили жители Дубая на свои мобильные телефоны.
В последний раз подобные сообщения жители ОАЭ получали больше месяца назад.