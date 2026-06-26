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Мурашко рассказал о новом блоке консультаций по долголетию - РИА Новости, 26.06.2026
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19:25 26.06.2026
Мурашко рассказал о новом блоке консультаций по долголетию

Мурашко: в программе госгарантий появился новый блок консультаций по долголетию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В программе государственных гарантий появился новый блок консультаций по долголетию, который теперь доступен россиянам бесплатно.
  • Михаил Мурашко сообщил о выпуске методических рекомендаций для специалистов по проведению консультаций по долголетию.
  • Он отметил, что на сайте "Так здорово" можно найти советы для предотвращения фатальных заболеваний.
НАЗРАНЬ, 26 июн - РИА Новости. Новый блок консультаций по долголетию появился в программе государственных гарантий, теперь они доступны россиянам бесплатно, а для специалистов выпущены методические рекомендации по их проведению, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Министр в пятницу посетил Республику Ингушетию с рабочим визитом, он оценил работу системы здравоохранения региона, вручил ведомственные и государственные награды.
«
"В этом году в программе госгарантий появился новый блок консультаций по долголетию. Регион всегда славился своими долгожителями, и чтобы их стало больше, конечно, сегодня специалисты могут уже такие консультации давать, выпущены методические рекомендации", - сказал Мурашко журналистам.
Он добавил, что на сайте "Так здорово" можно найти советы, которые позволят не допустить развития фатальных заболеваний, приводящих к инвалидизации и смерти.
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