В ДНР заочно осудили наемника из Норвегии, воевавшего на стороне ВСУ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наемник из Норвегии Тор-Ивар Вэрдаль, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что Вэрдаль признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). За весь период участия в вооруженном конфликте он получил около 1,7 миллиона рублей. Норвежец объявлен в международный розыск, заочно арестован.

По версии следствия, летом 2024 года Вэрдаль прибыл на Украину, где вступил в состав Интернационального легиона. Отмечается, что на территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением. В январе 2026 года Вэрдаль заключил контракт с ВСУ и в качестве наемника до марта принимал участие в боях против российских военнослужащих.