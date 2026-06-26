В ДНР заочно осудили наемника из Норвегии, воевавшего на стороне ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тор-Ивар Вэрдаль, норвежский наемник, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима.
- Вэрдаль признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте) и объявлен в международный розыск.
- Летом 2024 года Вэрдаль прибыл на Украину, вступил в Интернациональный легион, прошел военную подготовку и до марта 2026 года принимал участие в боях против российских военнослужащих.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наемник из Норвегии Тор-Ивар Вэрдаль, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Королевства Норвегия Тор-Ивара Брейснеса Вэрдаля... Заочно приговорил Вэрдаля к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Вэрдаль признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). За весь период участия в вооруженном конфликте он получил около 1,7 миллиона рублей. Норвежец объявлен в международный розыск, заочно арестован.
По версии следствия, летом 2024 года Вэрдаль прибыл на Украину, где вступил в состав Интернационального легиона. Отмечается, что на территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением. В январе 2026 года Вэрдаль заключил контракт с ВСУ и в качестве наемника до марта принимал участие в боях против российских военнослужащих.
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