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"Динамо" объявило об уходе полузащитника сборной Камеруна - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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11:13 26.06.2026
"Динамо" объявило об уходе полузащитника сборной Камеруна

Футболист сборной Камеруна Муми Нгамале покинул "Динамо"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгрок "Динамо" Муми Нгамалё
Игрок Динамо Муми Нгамалё - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игрок "Динамо" Муми Нгамалё. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Камеруна Муми Нгамале покидает футбольный клуб "Динамо".
  • Соглашение Нгамале с "Динамо" было рассчитано до 30 июня 2026 года, но футболист не согласился продлить контракт на предложенных условиях.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в своем Telegram-канале объявил об уходе полузащитника сборной Камеруна Муми Нгамале из команды.
Соглашение 31-летнего Нгамале с "Динамо" было рассчитано до 30 июня 2026 года. Ранее генеральный директор московского клуба Павел Пивоваров сообщил РИА Новости, что Нгамале не согласился продлить контракт с "бело-голубыми" на предложенных условиях.
"Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи!" - говорится в сообщении клуба.
Нгамале выступал за "Динамо" с 2022 года. За это время он принял участие в 117 матчах, забив 21 мяч и отдал 17 передач.
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ФутболСпортКамерунПавел ПивоваровДинамо МоскваМуми Нгамале
 
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