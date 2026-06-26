"Динамо" объявило об уходе полузащитника сборной Камеруна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной Камеруна Муми Нгамале покидает футбольный клуб "Динамо".
- Соглашение Нгамале с "Динамо" было рассчитано до 30 июня 2026 года, но футболист не согласился продлить контракт на предложенных условиях.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" в своем Telegram-канале объявил об уходе полузащитника сборной Камеруна Муми Нгамале из команды.
"Муми, спасибо за яркую игру и эмоции, которые не забыть. Желаем удачи!" - говорится в сообщении клуба.
Нгамале выступал за "Динамо" с 2022 года. За это время он принял участие в 117 матчах, забив 21 мяч и отдал 17 передач.