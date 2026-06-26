На вертолете, севшем в Красноярском крае, находились пожарные десантники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Пожарные десантники были на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, все находившиеся в вертолете живы, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"На борту находились 12 человек, из них девять пассажиров – пожарные десантники - и три члена экипажа. Все живы. Они осуществляли лесоавиационные работы", – сказала собеседница агентства.