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На вертолете, севшем в Красноярском крае, находились пожарные десантники - РИА Новости, 26.06.2026
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13:39 26.06.2026 (обновлено: 14:00 26.06.2026)
На вертолете, севшем в Красноярском крае, находились пожарные десантники

На севшем в Красноярском крае Ми-8 находились пожарные десантники

© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/TelegramМи-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото : Восточное МСУТ на транспорте СК России/Telegram
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Пожарные десантники были на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, все находившиеся в вертолете живы, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"На борту находились 12 человек, из них девять пассажиров – пожарные десантники - и три члена экипажа. Все живы. Они осуществляли лесоавиационные работы", – сказала собеседница агентства.
В пятницу Уральская транспортная прокуратура информировала, что в районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый Ханты-Мансийским авиапредприятием ООО "АК "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку. Началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.
Ми-8Т, совершивший жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае
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