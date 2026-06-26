На вертолете, севшем в Красноярском крае, находились пожарные десантники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Пожарные десантники были на борту Ми-8, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, все находившиеся в вертолете живы, подтвердили РИА Новости в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"На борту находились 12 человек, из них девять пассажиров – пожарные десантники - и три члена экипажа. Все живы. Они осуществляли лесоавиационные работы", – сказала собеседница агентства.
В пятницу Уральская транспортная прокуратура информировала, что в районе населенного пункта Северо-Енисейск Красноярского края вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый Ханты-Мансийским авиапредприятием ООО "АК "Геликс Аэро", совершил жесткую посадку. Началась проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.