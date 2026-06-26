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Власти Подмосковья рассказали о вреде американского клена - РИА Новости, 26.06.2026
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05:29 26.06.2026
Власти Подмосковья рассказали о вреде американского клена

Комлесхоз Подмосковья: американский клен образует заросли, вытесняя другие виды

© Shutterstock/FOTODOM / Valerii IvashchenkoАмериканский клен
Американский клен - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Valerii Ivashchenko
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский клен способен бесконтрольно размножаться в России, так как у него нет естественных врагов в виде болезней и насекомых, а местные птицы не заинтересованы в его семенах.
  • Американский клен быстро растет, образует густые заросли и активно вытесняет другие виды деревьев, такие как береза, ива и ольха.
  • На территории государственного лесного фонда Московской области значительных очагов произрастания американского клена не зафиксировано.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Американский клен способен бесконтрольно размножаться в России, так как не имеет в стране естественных врагов в виде болезней и насекомых, а местные птицы не заинтересованы в его семенах, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
"В отличие от местных пород, у него в России нет естественных врагов. Насекомые, которые питаются его листьями, и болезни, которые его поражают, остались за океаном. Местные птицы и звери не заинтересованы в его семенах. Поэтому он стал размножаться бесконтрольно", - отметили в пресс-службе ведомства.
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Кроме того, по данным комлесхоза, американский клен чрезвычайно живуч, быстро растет, образует густые заросли, под которыми практически ничего не растет, и активно вытесняет другие виды, такие как береза, ива и ольха. Кроме того, его древесина хрупка, что создает риск аварийных падений деревьев в городах, а пыльца является сильным аллергеном.
"Однако, по нашим данным, на территории государственного лесного фонда области значительных очагов его произрастания не зафиксировано, поэтому говорить о серьезной угрозе его распространения в регионе в настоящее время не приходится", - добавили в комитете.
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