Власти Подмосковья рассказали о вреде американского клена

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский клен способен бесконтрольно размножаться в России, так как у него нет естественных врагов в виде болезней и насекомых, а местные птицы не заинтересованы в его семенах.

Американский клен быстро растет, образует густые заросли и активно вытесняет другие виды деревьев, такие как береза, ива и ольха.

На территории государственного лесного фонда Московской области значительных очагов произрастания американского клена не зафиксировано.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Американский клен способен бесконтрольно размножаться в России, так как не имеет в стране естественных врагов в виде болезней и насекомых, а местные птицы не заинтересованы в его семенах, сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.

"В отличие от местных пород, у него в России нет естественных врагов. Насекомые, которые питаются его листьями, и болезни, которые его поражают, остались за океаном. Местные птицы и звери не заинтересованы в его семенах. Поэтому он стал размножаться бесконтрольно", - отметили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по данным комлесхоза, американский клен чрезвычайно живуч, быстро растет, образует густые заросли, под которыми практически ничего не растет, и активно вытесняет другие виды, такие как береза, ива и ольха. Кроме того, его древесина хрупка, что создает риск аварийных падений деревьев в городах, а пыльца является сильным аллергеном.