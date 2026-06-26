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Делегация Анголы посетит саммит Россия — Африка - РИА Новости, 26.06.2026
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09:06 26.06.2026 (обновлено: 09:13 26.06.2026)
Делегация Анголы посетит саммит Россия — Африка

Делегация высокого уровня из Анголы посетит саммит Россия — Африка

© Фото предоставлено посольством Анголы в РФПосол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Фото предоставлено посольством Анголы в РФ
Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация высокого уровня из Анголы посетит Россию для участия в октябрьском саммите Россия — Африка.
  • Африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия — Африка, который пройдет в российской столице в октябре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Делегация высокого уровня из Анголы посетит РФ для участия в октябрьском саммите Россия-Африка, рассказал РИА Новости ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья.
"Это будет делегация высокого уровня", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
Посол добавил, что окончательный состав делегации Анголы на саммите еще предстоит определить.
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия-Африка, который пройдет в российской столице в октябре.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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