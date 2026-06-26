Делегация Анголы посетит саммит Россия — Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация высокого уровня из Анголы посетит Россию для участия в октябрьском саммите Россия — Африка.
- Африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия — Африка, который пройдет в российской столице в октябре.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Делегация высокого уровня из Анголы посетит РФ для участия в октябрьском саммите Россия-Африка, рассказал РИА Новости ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья.
"Это будет делегация высокого уровня", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.
Посол добавил, что окончательный состав делегации Анголы на саммите еще предстоит определить.
Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия-Африка, который пройдет в российской столице в октябре.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.