Делегация Анголы посетит саммит Россия — Африка

Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья. Архивное фото

Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья

© Фото предоставлено посольством Анголы в РФ Посол Анголы в России Аугушту да Силва Кунья

Краткий пересказ от РИА ИИ Делегация высокого уровня из Анголы посетит Россию для участия в октябрьском саммите Россия — Африка.

Африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия — Африка, который пройдет в российской столице в октябре.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Делегация высокого уровня из Анголы посетит РФ для участия в октябрьском саммите Россия-Африка, рассказал РИА Новости ангольский посол в Москве Аугушту да Силва Кунья.

"Это будет делегация высокого уровня", - сказал он на полях Петербургского международного юридического форума.

Посол добавил, что окончательный состав делегации Анголы на саммите еще предстоит определить.

Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко рассказала РИА Новости, что африканские страны активно подтверждают Москве свое участие в предстоящем саммите Россия-Африка, который пройдет в российской столице в октябре.