Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия сделает все, чтобы Румыния лишилась права проводить международные соревнования из-за инцидента на Кубке вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке.

Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.

Исполком World Gymnastics и Европейский гимнастический союз допустили россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны, однако мэр Клуж-Напока заявил, что на турнире российский гимн исполняться не будет и флаг не будет использоваться.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя инцидент в Клуж-Напоке (Румыния) на Кубке вызова по художественной гимнастике, заявил, что Россия сделает все, чтобы Румыния лишилась права проводить как минимум турниры по гимнастике, а как максимум - все международные соревнования.

В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.

"Последний инцидент в Румынии на Кубке вызова по гимнастике показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию, устав World Gymnastics, правила проведения соревнований. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Белоруссии, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Тогда начинаются вот такие провокации. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум - вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.