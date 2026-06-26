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Дегтярев: сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения турниров - РИА Новости Спорт, 26.06.2026
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13:47 26.06.2026
Дегтярев: сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения турниров

Дегтярев: сделаем все, чтобы в Румынии не проводились турниры по гимнастике

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия сделает все, чтобы Румыния лишилась права проводить международные соревнования из-за инцидента на Кубке вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке.
  • Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.
  • Исполком World Gymnastics и Европейский гимнастический союз допустили россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны, однако мэр Клуж-Напока заявил, что на турнире российский гимн исполняться не будет и флаг не будет использоваться.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя инцидент в Клуж-Напоке (Румыния) на Кубке вызова по художественной гимнастике, заявил, что Россия сделает все, чтобы Румыния лишилась права проводить как минимум турниры по гимнастике, а как максимум - все международные соревнования.
В пятницу сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от участия в этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке из-за заявления мэра города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой. Заключительный этап Кубка вызова пройдет с 26 по 28 июня в Клуж-Напоке. По результатам соревнований должны были определиться победители серии.
"Последний инцидент в Румынии на Кубке вызова по гимнастике показывает, что европейские государства пытаются вероломно нарушать Олимпийскую хартию, устав World Gymnastics, правила проведения соревнований. Надо сказать, что европейцы так уверовали в то, что спорт можно использовать как элемент давления, дискриминации против России и Белоруссии, что у них вызывает шок, когда международные организации восстанавливают справедливость и законность. Тогда начинаются вот такие провокации. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы Румыния лишилась права проведения как минимум международных соревнований по гимнастике, ну а как максимум - вообще всех международных соревнований. Это должно стать уроком для этой страны и местных князьков", - приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
Исполком World Gymnastics 17 мая допустил россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics). В среду Бок заявил, что на турнире в городе "российский гимн исполняться не будет, и российский флаг не будет использоваться для представления спортсменов из этой страны". Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал заявление мэра вопиющим нарушением Олимпийской хартии и сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) незамедлительно проинформировал о ситуации Международный олимпийский комитет (МОК).
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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Художественная гимнастикаОлимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Михаил Дегтярев
 
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