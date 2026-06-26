Дегтярев назвал Джалуда искренним приверженцем Олимпийской хартии

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполком IWF принял решение допустить российских тяжелоатлетов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях без ограничений — в составе национальной сборной, под флагом и с гимном России.

IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов.

С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов, которые завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя допуск российских тяжелоатлетов к международным турнирам с флагом и гимном, назвал главу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммеда Джалуда искренним приверженцем Олимпийской хартии.

В пятницу исполком IWF принял решение допустить российских тяжелоатлетов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений - в составе национальной сборной, под флагом и с гимном России

"Благодарим исполком IWF, который последовательно отстаивает интересы всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности. Президент федерации Мохаммед Джалуд искренне привержен Олимпийской хартии, в чем я имел возможность убедиться лично во время нескольких встреч на международных спортивных площадках", - сказал Дегтярев.

Отмечается, что IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов на 24 международных соревнованиях. Они завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых.

"Решение в пользу наших тяжелоатлетов во многом стало следствием новой кадровой политики. При поддержке Минспорта в 2025 г. ФТАР возглавил Александр Винокуров - крупный предприниматель, президент инвестгруппы "Марафон". Федерация в координации с Олимпийским комитетом России активизировала международную работу, за короткое время привлекла более 10 партнеров и спонсоров, начала новые программы поддержки спортсменов и тренеров, ввела гранты для тренеров, работающих с детьми до 9 лет", - отметил Дегтярев.