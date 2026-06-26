Дегтярев назвал Джалуда искренним приверженцем Олимпийской хартии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполком IWF принял решение допустить российских тяжелоатлетов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях без ограничений — в составе национальной сборной, под флагом и с гимном России.
- IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов.
- С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов, которые завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя допуск российских тяжелоатлетов к международным турнирам с флагом и гимном, назвал главу Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммеда Джалуда искренним приверженцем Олимпийской хартии.
"Благодарим исполком IWF, который последовательно отстаивает интересы всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности. Президент федерации Мохаммед Джалуд искренне привержен Олимпийской хартии, в чем я имел возможность убедиться лично во время нескольких встреч на международных спортивных площадках", - сказал Дегтярев.
Отмечается, что IWF стала десятой международной федерацией, признанной Международным олимпийским комитетом, которая сняла все ограничения с российских спортсменов. С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов на 24 международных соревнованиях. Они завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых.
"Решение в пользу наших тяжелоатлетов во многом стало следствием новой кадровой политики. При поддержке Минспорта в 2025 г. ФТАР возглавил Александр Винокуров - крупный предприниматель, президент инвестгруппы "Марафон". Федерация в координации с Олимпийским комитетом России активизировала международную работу, за короткое время привлекла более 10 партнеров и спонсоров, начала новые программы поддержки спортсменов и тренеров, ввела гранты для тренеров, работающих с детьми до 9 лет", - отметил Дегтярев.
За последнее время российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF), Международная федерация фехтования (FIE), Объединенный мир борьбы (UWW).