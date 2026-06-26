В Дагестане арестовали мужчину, обвиняемого в растлении дочери

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая жена обвинила жителя Дагестана в насилии над их пятилетней дочерью.
- По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Житель Дагестана, которого бывшая жена обвинила в насилии над дочерью, арестован по подозрению в растлении дочери, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
"В отношении отца, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетнего ребенка, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.