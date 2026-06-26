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В Дагестане арестовали мужчину, обвиняемого в растлении дочери - РИА Новости, 26.06.2026
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16:47 26.06.2026
В Дагестане арестовали мужчину, обвиняемого в растлении дочери

Мужчину арестовали в Дагестане по подозрению в растлении дочери

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая жена обвинила жителя Дагестана в насилии над их пятилетней дочерью.
  • По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Житель Дагестана, которого бывшая жена обвинила в насилии над дочерью, арестован по подозрению в растлении дочери, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
Ранее после заявления жительницы Дагестана о надругательстве бывшего супруга над их пятилетней дочерью следователи возбудили уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
"В отношении отца, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетнего ребенка, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказала собеседница агентства.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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