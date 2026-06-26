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Стало известно, где задержали администратора террористического сообщества - РИА Новости, 26.06.2026
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14:15 26.06.2026 (обновлено: 14:28 26.06.2026)
Стало известно, где задержали администратора террористического сообщества

Подростка — администратора террористического сообщества задержали в Хасавюрте

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хасавюрте задержан несовершеннолетний администратор сетевого террористического сообщества.
  • По данным ФСБ, его деятельность координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения различных преступлений, включая лжеминирования.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Задержание подростка из Дагестана, который был администратором сетевого террористического сообщества, проходило в городе Хасавюрте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По информации ФСБ, в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
"Несовершеннолетний был задержан в Хасавюрте", – сказал собеседник агентства.
По данным ФСБ, террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Сам задержанный заявил, что причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирований в России и СНГ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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