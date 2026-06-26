Стало известно, где задержали администратора террористического сообщества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хасавюрте задержан несовершеннолетний администратор сетевого террористического сообщества.
- По данным ФСБ, его деятельность координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения различных преступлений, включая лжеминирования.
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Задержание подростка из Дагестана, который был администратором сетевого террористического сообщества, проходило в городе Хасавюрте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Несовершеннолетний был задержан в Хасавюрте", – сказал собеседник агентства.
По данным ФСБ, террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами и была направлена на вербовку российских подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов на объектах транспорта, ложных минирований объектов социальной инфраструктуры. Сам задержанный заявил, что причастен к более чем 100 эвакуациям из-за лжеминирований в России и СНГ.