Задержанный в Дагестане подросток рассказал о поджогах в США и ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.

Задержанный утверждает, что его подельник причастен к поджогам в Техасе и Калифорнии в США, а также в Германии и Италии.

Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане подросток утверждает, что его подельник причастен к поджогам в Техасе и Калифорнии в США, а также в Германии и Италии, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ​.

Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами.

"В январе 2026 года один из наших участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорд", - сказал задержанный в видеоролике ФСБ.

Он также заявил, что его сообщники причастны к эвакуации всех школ, которая также прошла в Техасе. В феврале его подельники устроили два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, признался подросток.