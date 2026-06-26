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Задержанный в Дагестане подросток рассказал о поджогах в США и ЕС - РИА Новости, 26.06.2026
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08:47 26.06.2026
Задержанный в Дагестане подросток рассказал о поджогах в США и ЕС

Задержанный в Дагестане утверждает о причастности подельников к поджогам в США

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма.
  • Задержанный утверждает, что его подельник причастен к поджогам в Техасе и Калифорнии в США, а также в Германии и Италии.
  • Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Задержанный в Дагестане подросток утверждает, что его подельник причастен к поджогам в Техасе и Калифорнии в США, а также в Германии и Италии, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ​.
Ранее ФСБ сообщила, что в Дагестане задержан несовершеннолетний администратор крупнейшего международного сетевого сообщества приверженцев терроризма. Террористическая деятельность фигуранта координировалась украинскими спецслужбами.
"В январе 2026 года один из наших участников организации устроил пять поджогов в штате Техас, США, город Форт-Уорд", - сказал задержанный в видеоролике ФСБ.
Он также заявил, что его сообщники причастны к эвакуации всех школ, которая также прошла в Техасе. В феврале его подельники устроили два поджога и эвакуацию школ в Калифорнии, признался подросток.
"В марте 2026 года мы устраивали два поджога на территории Германии, и также два поджога на территории Италии", - добавил юноша.
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В миреТехасРеспублика ДагестанКалифорнияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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